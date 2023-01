Rayan Cherki au PSG, ça devient bouillant !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a effectué une troisième offre pour s'offrir les services de Rayan Cherki, que Luis Campos et Christophe Galtier veulent absolument. L'OL commence à trembler.

A la recherche d’un joueur offensif, le Paris SG craque pour Rayan Cherki. Luis Campos en fait toujours son dossier prioritaire et les beaux discours de Jean-Michel Aulas n’ont aucun effet sur le club de la capitale. Devant l’intérêt parisien pour son meneur de jeu, le président de l’OL a maintes fois répété que son jeune talent faisait partie du projet lyonnais et que son avenir était dans le Rhône. De son côté, le joueur n’a jamais laissé entendre qu’un départ était envisagé, surtout pas en cours de saison. Mais depuis des années, son temps de jeu peine à augmenter et il n’est toujours pas un titulaire indiscutable au Groupama Stadium. Même sa prolongation récente de contrat ne change pas vraiment son statut, si ce n’est qu’il permet à l’OL d’assurer ses arrières pour un joueur qui était dans le viseur du Real Madrid il y a 18 mois de cela.

Quel prix pour Rayan Cherki ?

Mais désormais c’est le PSG qui en rêve, et qui discute bien de lui avec l’OL. Selon Foot Mercato, une troisième offre arrive pour essayer de faire craquer les dirigeants lyonnais, et les inciter à vendre leur joueur. Aucun montant n’a filtré, mais le PSG n’a pas un budget extensible cet hiver, et ne mettra pas plus de 20 millions d’euros. Les premières propositions tournaient autour de 10 à 15 millions d’euros, ce qui n’a pas clairement pas satisfait Aulas. La troisième offre permettra-t-elle d’inverser la tendance, et de rapprocher le Paris SG d’une recrue surprise ? Pour le moment, Luis Campos et Christophe Galtier sont en tout cas d’accord pour faire de Rayan Cherki leur objectif premier dans les prochains jours. En tout cas, c’est un besoin jugé comme urgent, et son recrutement signifierait une arrivée immédiate à Paris, et donc pas pour un prêt ou une pige de quelques mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Si jamais l’OL ne devait pas céder dans ce bras de fer, le Paris SG regarde bien évidemment ailleurs. Le joueur turc Arda Güler, qui évolue à Fenerbahçe, est également ciblé du haut de ses 17 ans. Un élément offensif capable de jouer comme meneur de jeu et qui a éveillé l’intérêt des dirigeants parisiens. C’est aussi le cas d’un joueur ciblé en Italie, mais qui reste pour le moment mystère selon le média spécialisé. De quoi promettre des dernières journées bien chaudes à Paris. Mais aussi à l’OL avec ce forcing assez inattendu pour s’offrir Rayan Cherki d’ici au 31 janvier.