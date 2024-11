Raphinha au PSG, Luis Enrique sollicite le Qatar

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Toujours désireux de renforcer son effectif, Luis Enrique a fait une demande spéciale à Nasser al-Khelaïfi : celle de tout faire pour recruter une des stars du FC Barcelone.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique à la tête de son effectif, le Paris Saint-Germain s'embourbe parfois dans des matchs au cours desquels il est particulièrement difficile de marquer. Après le départ de Kylian Mbappé, les choses ont empiré. Si Bradley Barcola assure plus que largement en Ligue 1, lequel est meilleur buteur du championnat avec 10 buts au compteur, en Ligue des champions, les choses sont davantage délicates. Les besoins dans le secteur offensif sont désormais flagrants et le Paris Saint-Germain va devoir absolument pallier ses manques. Selon El Nacional, Luis Enrique aurait justement fait une demande à Nasser al-Khelaïfi de mettre le paquet sur un joueur phare du FC Barcelone, Raphinha.

Raphinha, la solution de Luis Enrique

Le journal numérique catalan indique que Luis Enrique a fait savoir à sa direction que Raphinha devait être une priorité absolue pour le futur. Le technicien asturien affirmerait en interne que l'ailier brésilien possède des qualités d'explosivité et de créativité qui feraient un bien fou au PSG. Quant à lui, Nasser al-Khelaïfi consentirait à faire l'effort financier nécessaire pour recruter celui qui cartonne avec le FC Barcelone depuis le début de la saison. Dans l'idéal, le club parisien aimerait pouvoir le compter dans ses rangs dès le mercato hivernal, mais il est logique de croire qu'avec la forme actuelle des Blaugranas, sa venue cet hiver sera difficile.

Un premier tiers en fanfare

🇧🇷 Raphinha this season:



👕 4 games

⚽ 5 goals

🅰️ 3 assists

🏆 2 POTM#UCL pic.twitter.com/gnyIXxDI6g — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 12, 2024

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone est considéré comme l'équipe la plus redoutable. En cause, un plan de jeu mis en place par Hansi Flick et son staff suivi à la lettre par ses joueurs. Avec sa capacité à jouer le hors-jeu de manière agressive, la ligne défensive catalane est devenue une parade puissante à ses adversaires. Couplez à cela un secteur offensif qui a retrouvé sa pleine confiance et vous obtenez une équipe terrifiante. Raphinha ne fait d'ailleurs pas exception. Le Brésilien compte déjà 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Des statistiques loin de celles qu'il affichait auparavant avec le Barça. Renaissance ?