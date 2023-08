Randal Kolo Muani, le PSG augmente son offre ‍!

Priorité des dirigeants du PSG lors de cette fin de mercato, Randal Kolo Muani ne fait pas encore l’objet d’un accord avec Francfort. Mais les dirigeants parisiens ont soumis une nouvelle offre à la hausse pour l’international français.

En quête d’un ou deux attaquants supplémentaires d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain espère toujours ficeler les arrivées de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. L’OL et Francfort ne sont toutefois pas simples en affaire et le PSG est en train de l’apprendre à ses dépens. Il y a quelques jours, le champion de France en titre avait proposé 70 millions d’euros bonus inclus pour le transfert de Randal Kolo Muani, une offre rejetée par l’état-major allemand. D’après les informations de Sky Sports en Allemagne, une nouvelle proposition a été soumise ce dimanche par la direction du Paris Saint-Germain.

❗️More on the record offer from @PSG_inside:



➡️ It’s a verbal offer and all confirmed

➡️ If Krösche would say „YES“ paperwork’s between the clubs could be finalized within 48 hours. #SGE



As revealed: New offer is €80m ➡️ €70m guaranteed + €10m realistic add-ons! #PSG https://t.co/x89DKXyIiM