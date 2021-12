Rafinha largué cet hiver, le PSG a deux raisons d'y croire

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG début 2021, Rafinha n’a plus voix au chapitre avec les Parisiens. Le Brésilien est destiné à partir et il bénéficie d’une attention particulière venue d’Espagne ou du Brésil. Toutefois, son salaire a tout pour effrayer les candidats.

Il a disparu des radars au PSG, si bien que certains s’étonneront d’apprendre qu’il y joue encore. Rafinha est loin du onze titulaire parisien. Le Brésilien n’a pris part qu’à cinq rencontres cette saison, toutes en Ligue 1. La dernière fois c’était contre Angers, le 15 octobre dernier soit près de deux mois. Thomas Tuchel en avait fait une alternative offensive mais Mauricio Pochettino ne compte pas sur le Brésilien qui doit déjà réfléchir à un avenir loin de Paris. Rafinha est déjà placé sur la liste des futurs départs par les dirigeants parisiens. L’ancien du Barça garde une certaine côte sur le marché, notamment dans les deux pays qui lui sont les plus familiers, celui de sa naissance le Brésil et celui où il a passé la majeure partie de sa carrière, l’Espagne.

Espagne et Brésil veulent Rafinha qui veut l’Angleterre

Ainsi, parmi les candidats pour Rafinha, on peut citer le club brésilien de Flamengo. Le club de Rio de Janeiro, récent finaliste de la Copa Libertadores, aimerait attirer le milieu parisien pour remplacer ses titulaires Andreas Pereira et Thiago Maia amenés à repartir en Europe. Flamengo est connu pour sa capacité à rapatrier les Brésiliens d’Europe puisque David Luiz fait déjà partie de l’effectif carioca. Du côté espagnol, le journal AS rapporte l’intérêt du Celta Vigo. Le club galicien, 14e de Liga, est bien connu de Rafinha qui a déjà connu deux prêts là-bas. Toutefois, ses deux options se heurtent à plusieurs obstacles. Le salaire de Rafinha, très conséquent avec sa signature à Paris, qui n’est pas dans les finances du Celta notamment. Seul un troisième prêt pourrait permettre aux Galiciens de l’attirer mais Paris doit et veut vendre. Enfin, le joueur lui-même. Rafinha voudrait évoluer en Premier League et rejoindre son frère outre-manche, le milieu de Liverpool Thiago Alcantara. Un choix d’autant plus réaliste que les clubs anglais sont ceux avec la meilleure capacité à absorber son salaire. A voir toutefois si le physique frêle du Brésilien s’adapterait au championnat anglais.