Rafael Leao successeur de Messi, le PSG à l’attaque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a la ferme intention de frapper un grand coup sur le marché des transferts l’été prochain et vise Rafael Leao en attaque.

L’été prochain risque d’être mouvementé au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Lionel Messi sera en fin de contrat avec le club de la capitale tandis que l’avenir de Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin 2024, est également incertain. Il est fort probable que l’une des deux stars offensives du Paris SG fasse ses valises et par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos prospectent pour trouver un joueur de gros calibre en attaque dans l’optique du prochain mercato estival. Le nom de Joao Felix est parfois soufflé mais selon les informations obtenues par Don Balon, c’est Rafael Leao qui est la priorité du PSG dans ce secteur de jeu. Buteur à deux reprises depuis le début de la Coupe du monde, l’attaquant portugais de l’AC Milan ne sera toutefois pas simple à recruter pour les décideurs parisiens.

Rafael Leao dans le viseur du PSG cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Et pour cause, l’AC Milan a de son côté lancé les opérations pour tenter de prolonger le contrat de Rafael Leao au-delà de juin 2024. La bataille s’annonce par conséquent féroce entre le PSG et le champion d’Italie en titre avec au milieu, un Rafael Leao encore dans le flou au sujet de son avenir. Pleinement concentré sur la Coupe du monde qu’il dispute actuellement avec le Portugal, qui affrontera le Maroc en quarts de finale, Rafael Leao ne sait pas encore de quoi il a envie pour la saison prochaine. D’un point de vue financier, l’offre du PSG sera bien sûr supérieure à celle de l’AC Milan. Sportivement en revanche, des questions se posent pour Rafael Leao, star absolue dans son club en Italie et qui n’est pas certain de son statut en cas de signature à Paris car pour l’heure, Messi et Mbappé ne sont pas partis. Autant dire que ce dossier sera complexe pour le PSG mais du côté de Luis Campos, il est clair que Rafael Leao est la grande priorité du club parisien en attaque pour la saison prochaine.