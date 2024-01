Rafael Leão au PSG, Téléfoot lance une bombe

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain ne devrait pas enregistrer de grosses recrues, à moins d'une surprise importante. Toutefois, Luis Campos travaille d'ores et déjà sur le recrutement de cet été.

Tous les ans, la période estivale est charnière pour le PSG. Mais la prochaine risque d'être particulièrement intense, notamment par rapport à l'avenir de Kylian Mbappé. L'attaquant français n'a pas encore pris sa décision, du moins elle n'a pas été communiquée publiquement et Paris doit se résoudre à imaginer la suite sans lui. Ainsi, le club de la capitale va devoir recruter un ailier pour combler le probable départ de l'ancien prodige de l'AS Monaco.

D'après les informations de Saber Desfarges, le PSG vise Rafael Leão. Paris le suit depuis plusieurs saisons et apprécie assurément la progression de l'ancien joueur du LOSC. Le journaliste de Téléfoot affirme que Luis Campos étudie avec la plus grande attention ce dossier qui risque d'être l'un des plus bouillants du prochain mercato.

Conseiller sportif de Lille entre 2017 et 2020, Luis Campos avait attiré Rafael Leão chez les Dogues à l'époque, alors qu'il n'était qu'un jeune espoir méconnu du Sporting Portugal. Désormais, le Portugais est l'un des tauliers du Milan AC. Le joueur de 24 ans serait d'ailleurs au courant de l'intérêt du PSG et ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Newcastle souhaite également recruter l'international avec la Seleçao (23 sélections). Mais le club anglais va avoir du mal à se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine et donc pouvoir concurrencer le PSG sur ce dossier. De plus, Rafael Leão parle déjà très bien la langue française, ce qui facilitera son adaptation, avec par ailleurs la présence de plusieurs de ses compatriotes au sein de l'effectif parisien. Reste à savoir à quel prix, car Milan ne compte probablement pas se débarrasser de son atout offensif principal. Le PSG va devoir se montrer très persuasif et sortir le chéquier.