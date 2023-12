« ‍Quitte le PSG ‍», Mbappé conseillé par deux journalistes français

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé sera libre de négocier dans une semaine et du côté du Paris Saint-Germain on espère toujours convaincre le joueur de 25 ans de prolonger son contrat. Mais certains incitent Mbappé à partir.

Actuellement parti prendre des vacances bien méritées, Kylian Mbappé sait que l'on entre désormais dans le money-time concernant son avenir. Toute la planète football est au courant qu'à l'ouverture du mercato d'hiver le 1er janvier 2024, la star du PSG entame les six derniers mois de son contrat avec les champions de France et qu'il a l'autorisation de discuter avec un ou des clubs au sujet de sa carrière. Tandis que nombreux sont ceux à espérer que Mbappé restera un peu plus longtemps à Paris et donc en Ligue 1, des voix s'élèvent pour espérer que le joueur, qui vient de fêter ses 25 ans, se lancera dans une carrière internationale. C'est notamment le cas des deux responsables de la rubrique football d'Eurosport qui militent ouvertement pour que Kylian Mbappé quitte le PSG à la fin de son actuel contrat.

Mbappé arrive à l'heure du choix

Spécialiste de la Ligue 1 et de l'équipe de France, Martin Mosnier a confié dans un podcast diffusé sur Europsport les raisons qui l'incitaient à pousser le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain à faire ses valises. « Kylian Mbappé, ça fait six ans et demi qu’il est au Paris Saint-Germain et pour moi il a assez perdu de temps. Il a 25 ans et il est désormais temps pour lui de s’en aller. Tous les grands joueurs français ont grandi à l’étranger, Zinedine Zidane, Michel Platini, Thierry Henry. Ils sont allés au Real, à la Juventus, à Arsenal, ils ont grandi là-bas et appris de nouvelles choses. Et il y a aussi quelque chose d’important, c’est qu’aujourd’hui Kylian Mbappé polarise trop l’opinion française. Il y a les pro-PSG qui vont tout le temps le louer, le débat Mbappé, c'est toujours un peu le débat entre les supporters du PSG et les anti-PSG. S’il s’en va à l’étranger, il redeviendra une star française et l’attaquant de l’équipe de France, Mbappé polarisera moins et je pense que ça peut lui faire du bien. Ça lui fera du bien pour sa carrière, mais aussi pour ce qu’il va laisser, pour son héritage. J’entends qu’il veut gagner la première Ligue des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, et c’est un combat noble. Mais il s’est épuisé dans ce combat-là, ça fait six ans et personne ne lui reprochera d’avoir mené ce combat. Et je pense qu’en plus Paris n’a jamais été aussi loin de gagner la Ligue des champions. Définitivement, il est temps de s’en aller », a expliqué le journaliste d'Eurosport, bientôt rejoint par son confrère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Rédacteur en chef adjoint du site d'Eurosport, Maxime Dupuis va lui aussi dans le même sens concernant Kylian Mbappé. « Je suis persuadé qu’il devrait être parti depuis deux ans. On sent qu’il s’est lassé tout simplement. Il faut s’imaginer déjà ce que c’est que cinq ans à l’échelle d’une carrière d’un joueur. Quand on prend la liste des très grands joueurs français des 15 dernières années, quand ils sont encore en Ligue 1 à 23 ans, on est très heureux. Lui, il l’a fait et c’est louable. Il est né à Paris, gagner la première Ligue des champions avec Paris, il a envie de jouer là-dessus, mais je pense aussi que jouer au PSG, il y a du confort pour lui. Il est obsédé par les statistiques et être meilleur buteur du PSG, battre des records ça le motive, mais à un moment dans la balance ça ne pèsera pas très lourd quand on parlera de sa carrière (…) Cela ressemble à l’année ou jamais, mais vu ce que l’on voit depuis deux ans, je ne parie pas ma maison qu’il partira », avoue tout de même notre confrère, conscient que ce dossier Kylian Mbappé dépasse tout ce qui a existé jusqu'à maintenant dans le football.