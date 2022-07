PSG : Zinedine Zidane, le sujet qui fâche Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la présentation de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaifi a été interrogé sur les contacts que le PSG aurait eu avec Zinedine Zidane. Et visiblement le président qatari de Paris n'a pas apprécié.

Le président du Paris Saint-Germain était heureux de pouvoir annoncer qu’il avait trouvé l’entraîneur qu’il fallait pour remettre de l’ordre dans le vestiaire du club de la capitale. Mais un sujet a visiblement contrarié Nasser Al-Khelaifi, c’est celui de Zinedine Zidane. Car répondant à un journaliste qui l’interrogeait sur les discussions que le PSG aurait eues avec Zizou, NAK est monté dans les tours, estimant que c’était un peu culotté de poser une question sur cela alors que Christophe Galtier était avec lui à la tribune de l’auditorium du Parc des Princes. Et si d’autres avaient prévu de s’aventurer sur le même thème, il était plus prudent de passer son tour plutôt que de continuer à l’énerver avec cette piste Zidane qui avait longtemps été évoquée pour prendre la place de Mauricio Pochettino. Visiblement à tort.

Zidane n'a jamais été le choix numéro 1 du PSG

🆕✍️💼



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.



❤️💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/UeS4SGWUEz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Droit dans ses bottes, Nasser Al-Khelaifi a répondu cash à cette question sur Zinedine Zidane. « Je rigole parce que le coach est encore là à côté de moi, mais vous demandez quand même sur Zizou, c’est....(silence). Comme je l’ai déjà dit dans ma dernière interview, jamais on n’a parlé à Zidane. J’adore le joueur, j’adore le coach, et j’ai du respect pour lui, mais on n'a jamais parlé avec lui. Coach Christophe Galtier a toujours été l'option n° 1 pour nous, depuis le premier jour, depuis qu’on a pensé à un nouvel entraîneur. Il est là et je suis très fier, très content. J’espère que c’est la dernière question que vous posez sur ce sujet, merci », a fait savoir le président du Paris Saint-Germain, histoire que le dossier Zinedine Zidane se referme une bonne fois pour toutes.