Christophe Galtier nommé entraîneur du PSG jusqu'en 2024

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'était attendu, mais c'est désormais officiel, Christophe Galtier a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons. Depuis Laurent Blanc, le PSG version Qatar n'avait plus été dirigé par un coach français.

Il n’y avait plus réellement de suspense puisque l’ancien entraîneur de Nice avait été vu lundi à la sortie du siège du PSG. Cependant le club de la capitale voulait faire les choses dans l’ordre et c’est donc après avoir officialisé le départ de Mauricio Pochettino que Paris a annoncé que c’est bien Christophe Galtier qui succédait à l’Argentin. La révolution annoncée par Nasser Al-Khelaifi le jour de la prolongation de Kylian Mbappé est en marche et l'ancien entraîneur de Nice aura pour mission de l'appliquer. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. Âgé de 55 ans, l’ancien défenseur figure aujourd’hui parmi les entraîneurs les plus reconnus et les plus expérimentés du football français. Une fois achevée sa carrière de joueur, Christophe Galtier a entamé une brillante carrière d’entraîneur, d’abord comme adjoint puis comme entraîneur principal, de Saint-Etienne (2009-2017) à Nice (2021-2022), en passant par Lille (2017-2021). Après avoir permis à l’ASSE de remporter son premier trophée depuis 32 ans – la Coupe de la Ligue 2013 – et de revenir ainsi sur la scène européenne, l’ex-international Espoirs, champion d’Europe de la catégorie en 1988, va encore franchir un palier aux commandes du LOSC. Dans le Nord, Christophe Galtier optimisera sur le terrain la politique sportive structurée par Luis Campos. Classée 2ème du Championnat de France en 2019, puis 4e en 2020, l’équipe dirigée par le technicien français va connaître la consécration avec le titre national décroché en 2021. Réputé pour son expertise tactique et son sens aigu du management d’un vestiaire, Christophe Galtier a également remporté de prestigieuses distinctions individuelles, étant notamment élu à trois reprises meilleur entraîneur de Ligue 1 (2013, 2019 et 2021), lors des Trophées UNFP », rappelle le PSG dans un communiqué.

Galtier ému et heureux de devenir coach du PSG

En conférence de presse, le président du Paris Saint-Germain s'est évidement réjoui de pouvoir compter su Christophe Galtier pour mener à bien cette nouvelle ère initiée au PSG, tandis que le nouvel entraîneur parisien s'est dit « ému et fier » de prendre ses fonctions, tout en prévenant son effectif qu'il n'y aura aucun cadeau de fait quel que soit le statut des joueurs au sein du vestiaire. « Nous sommes très heureux d’accueillir Christophe au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Son parcours est admirable. Il a connu le succès dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Sa réussite s’appuie sur une personnalité exceptionnelle qui lui permet de tirer le meilleur de ses joueurs et de ses équipes dans un état d’esprit résolument tourné vers le collectif. Nous sommes fiers d’avoir un entraineur français et nous avons hâte d’ouvrir le prochain chapitre de croissance du Club avec Christophe », a pour sa part expliqué Nasser Al-Khelaifi.