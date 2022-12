PSG : Messi reviendra en 2023, la date dévoilée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reprendra la Ligue 1 le mercredi 28 décembre à domicile contre le RC Strasbourg. Les champions de France ne pourront pas compter sur toutes leurs stars.

La Ligue 1 rouvrira ses portes le 28 décembre après une Coupe du monde 2022 riche en émotions. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi n'ont d'ailleurs pas voulu couper trop longtemps pour de suite se fixer d'autres objectifs malgré la déception. Neymar et Marquinhos ont également fait leur retour à l'entrainement ces dernières heures. Leur présence n'est pas écartée pour la réception de Strasbourg ce mercredi. Il manquera néanmoins un joueur de grand talent : Leo Messi. Le champion du monde argentin bénéficie encore de quelques jours de coupure après avoir soulevé la plus grande des compétitions internationales. Le PSG n'aurait pas fixé de date officielle de retour pour la Pulga mais TyC Sports croit savoir quand Leo Messi reposera de nouveau le pied au Camp des Loges.

Leo Messi, une date de retour au PSG est donnée !

Lionel Messi and his 2022 World Cup. Incredible. pic.twitter.com/YQC9lJ3y0J — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

En effet, le média précise ces dernières heures que le septuple Ballon d'Or reprendra l’entraînement le mardi 3 janvier 2023. Leo Messi pourrait donc être de retour à la compétition avec le PSG le 11 janvier face à Angers. Christophe Galtier devra donc faire avec jusque-là mais heureusement pour lui, Mbappé et Neymar pourront guider son équipe. A noter que trois joueurs du club de la capitale seront très certainement absents pour la reprise de la Ligue1 : Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira. De quoi voir une équipe remaniée face à Strasbourg. Et le Paris Saint-Germain n'aura pas le temps de chômer car les champions de France se déplaceront sur la pelouse du RC Lens dès le 1er janvier. Un déplacement qui s'annonce périlleux face à des Sang et Or bien surprenants depuis le début de la saison.