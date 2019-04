PSG : Zidane refuse d'y croire, Paris veut lui chiper Varane au mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Zinédine Zidane a beau démentir, les rumeurs autour de Raphaël Varane (25 ans) continuent de circuler.

Alors que l’entraîneur du Real Madrid assure que son défenseur central n’a jamais évoqué l’hypothèse d’un transfert, la presse espagnole affirme que ce dernier a déjà averti ses dirigeants. Le quotidien As va même encore plus loin en évoquant les possibles destinations de l’international français. Car sans surprise, l'éventuel départ du champion du monde ne laisse pas les cadors indifférents. On parle des approches de Manchester United, de la Juventus Turin, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain !

En effet, le club francilien aurait fait de Varane sa priorité pour la succession de Thiago Silva (34 ans), sous contrat jusqu’en 2020. Reste à savoir si le Real acceptera de négocier. Apparemment, ce n’est pas à exclure puisque la Maison Blanche penserait à Kalidou Koulibaly (27 ans, Naples) pour assurer ses arrières. Une information encourageante pour le PSG, sachant que la clause libératoire de Varane atteint les 500 millions d’euros.