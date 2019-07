PSG : Zidane est désespéré, Paris refuse de lui rendre service

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Les cadors espagnols devront s’y faire, le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à accepter n’importe quelle offre.

En plein feuilleton Neymar, le FC Barcelone s’en aperçoit au fil des jours puisque le club de la capitale refuse d’inclure deux Blaugrana dans la transaction. Il faudra considérablement augmenter la partie en cash pour convaincre les Parisiens de libérer leur star. Le message est passé en Catalogne, et nul doute que le Real Madrid ne tardera pas à le recevoir. Car de son côté, la Maison Blanche aurait également tenté d’échanger un élément pour arracher Neymar.

Paris aurait reçu une proposition estimée à 90 M€, plus l’indésirable Gareth Bale. On sait que l’entraîneur Zinédine Zidane ne veut plus entendre parler de son ailier. Et son but inscrit en amical contre Arsenal (2-2, 2-3 t.a.b.) n’a rien changé, pas plus que la grave blessure au genou de Marco Asensio. Mais là encore, la proposition, démentie par L’Equipe, ne suffirait pas sachant que le PSG n’est pas intéressé par le Gallois. A croire que Paris n’est pas le pigeon espéré…