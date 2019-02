PSG : Zéro problème, que des solutions, Tuchel est trop fort avoue Lizarazu

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a décroché une victoire probante sur la pelouse de Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-2). Un succès que les Parisiens doivent en grande partie à Thomas Tuchel, le technicien allemand ayant trouvé le onze parfait pour combler les absences de Neymar, Meunier et Cavani. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a d’ailleurs été dithyrambique au sujet du coach allemand, lequel est indiscutablement l’entraîneur qui peut faire passer un cap au Paris Saint-Germain selon l’ancien défenseur de l’Equipe de France.

« Ce match est vraiment un match référence pour les Parisiens. Sans Cavani et Neymar, il faillait être en équipe. Défensivement ils ont fait un match vraiment exceptionnel dans la mentalité, dans l’état d’esprit. C’est aussi la victoire de Tuchel pour moi. C’est un entraîneur entraînant, c’est à dire qu’il a la capacité de faire accepter beaucoup de choses à ses joueurs comme Marquinhos reconverti en milieu défensif. Il y a aussi Alves en milieu de terrain qui a fait un gros travail au service de l’équipe. On sent que les joueurs adhèrent totalement. Dans son discours je n’ai jamais entendu un entraîneur aussi clair, aussi bien sur le plan tactique et sur le plan du jeu et à la fois sur les problèmes et les conflits. Et puis c’est quelqu’un qui est extrêmement sympathique. Je trouve que c’est vraiment le recrutement parfait pour le Paris Saint-Germain. Je crois beaucoup en Tuchel et en ses capacités à amener cette équipe beaucoup plus loin qu’elle ne l’a fait en Ligue des champions » a confié un Bixente Lizarazu totalement conquis par Thomas Tuchel. Reste maintenant à voir jusqu’où l’Allemand mènera le PSG en Ligue des Champions…