PSG : Zéro offre sur le bureau d'Al-Khelaifi pour Neymar !

Dans les colonnes de France Football mardi, Nasser Al-Khelaïfi a clairement ouvert la porte à un départ de Neymar.

Désireux de rentrer en Espagne, le n°10 du PSG souhaite partir et l’a clairement fait comprendre à sa direction. Mais à en croire les informations obtenues par Le Parisien, cela ne se bouscule pas au portillon pour recruter la star brésilienne. En effet, le média francilien affirme même que pour l’heure, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas reçu la moindre offre pour le transfert de Neymar, lequel figurerait dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, à en croire la très imaginative presse espagnole.

« Vue du Brésil, la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi n’a qu’un seul but : ouvrir publiquement la porte à un transfert, histoire de sonder le marché et déclencher des offres sonnantes et trébuchantes. Car selon nos informations, aucune proposition de transfert n’est parvenue au PSG à ce jour. Reste donc cette dimension économique. Ce possible divorce ne se réglera pas par consentement mutuel. Il s’agira forcément d’une opération financière, pharaonique par définition. Impossible en effet d‘imaginer le club parisien brader une tête de gondole capturée au FC Barcelone contre 222 ME » explique le journal parisien. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise et à convaincre Paris de lâcher Neymar…