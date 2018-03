PSG : Zéro euro pour cet arrière gauche qui mettra tout le monde d’accord ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Peu satisfait par les performances de Layvin Kurzawa, qui a même perdu sa place de titulaire indiscutable, le PSG n’est pas non plus totalement convaincu par son remplaçant, Yuri Berchiche.

Depuis le départ en retraite de Maxwell, le poste est clairement vacant pour un arrière gauche qui serait enfin capable de faire l’unanimité. Le club de la capitale s’est mis en quête de cette perle rare pour cet été, et semble avoir trouvé sa proie. Il s’agit de Luca Pellegrini, qui représente certes un pari sur l’avenir, mais un pari très peu risqué. En effet, le jeune latéral de quasiment 19 ans arrive en fin de contrat avec l’AS Roma, et ne semble pas sur le point de signer un nouveau bail avec la Louve. Il sera donc libre de s’engager dans le club de son choix à partir du mois de juin, si la situation devait perdurer. Et cela ne semble pas prêt de changer, car après une blessure sérieuse au genou, l’Italien paye ce désaccord contractuel et n’a quasiment pas été sollicité de la saison.

Résultat, selon le Corriere dello Sport, Pellegrini est suivi de manière intense par deux clubs, le PSG et la Juventus se battant pour avoir les faveurs du latéral gauche considéré comme extrêmement prometteur. La compétition s’annonce serrée, surtout quand on connaît le nom de l’agent de Pellegrini, qui est représenté par un certain Mino Raiola, bien implanté à Paris, mais aussi à Turin…