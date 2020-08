PSG : Zéro boulette, Navas épate Coupet

Dans : PSG.

Après avoir longtemps galéré avec ses gardiens de but, le Paris Saint-Germain a trouvé une valeur sûre en la personne de Keylor Navas.

Recruté pour seulement 15 ME en provenance du Real Madrid, l’international costaricien réalise une saison très sérieuse dans la capitale française. Et pour preuve, cela faisait bien longtemps qu’un gardien du Paris Saint-Germain avait fait l’unanimité à ce point. L’ex-dernier rempart du Real Madrid est un portier de classe internationale, et ce n’est pas Grégory Coupet qui va dire le contraire. Dans une interview accordée au Parisien, l’entraîneur des gardiens de Dijon a salué la saison pleine réalisée par Keylor Navas, un réel atout du PSG dans l’optique de remporter la Ligue des Champions.

« Où sont les polémiques sur lui comme il y en a eu souvent sur des gardiens parisiens ? Il n’y en a aucune. Ce qui prouve qu’il fait l’unanimité dans l’équipe et chez les supporteurs. Sa plus grande force, c’est de rassurer. Il dégage une immense sérénité. À chaque fois que je l’observe, il a toujours le geste juste et sans fioriture. Il ne cherche pas à effectuer les parades spectaculaires. Il est toujours bien placé. Donc il n’a pas à compenser par des arrêts énormes. Cela prouve bien son intelligence. On voit qu’il est sans cesse en réflexion pour bien bouger » a fait remarquer Grégory Coupet, pour qui le Paris Saint-Germain a réalisé un véritable coup de maître en s’octroyant les services de Keylor Navas lors du récent mercato. Une jolie prise d’un certain Leonardo, lequel avait épaté tout le monde en recrutant le Costaricien à quelques heures seulement de la fin du mercato pour une toute petite somme.