Lionel Messi refoulé aux portes des Etats-Unis

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Lionel Messi demeure flou sur son avenir ensuite. Certains l'envoient déjà aux Etats-Unis, en MLS, pour développer un peu plus le football là-bas. Mais, pour l'entraîneur du Charlotte FC, la MLS n'a pas besoin de Messi pour grandir.

Peut-être plus grand joueur de l'histoire, Lionel Messi est en tout cas l'un des plus médiatisés au monde. Arrivé au PSG l'été dernier, l'Argentin a rapidement ramené la lumière sur la Ligue 1, le football français et bien sûr le PSG. Dans la foulée de sa signature, le championnat de France était tout de suite plus suivi en Espagne, en Argentine, en Asie ou encore sur le continent américain. Les performances, l'image de Messi sont des boosters assurés pour la médiatisation et l'aura d'une compétition. Aux Etats-Unis où le football (soccer là-bas) se développe bien, on le pense aussi. Il a d'ailleurs souvent été question du recrutement de Lionel Messi dans le futur.

Messi indispensable à la MLS ? Pas forcément

En effet, la Pulga sera en fin de contrat avec le PSG en juin 2023. A 36 ans, on peut imaginer que sa carrière en Europe sera derrière lui et un dernier gros contrat pourrait lui être offert en MLS. L'Inter Miami de David Beckham avait notamment été cité pour l'accueillir. Messi donnerait un coup de projecteur supplémentaire pour le championnat nord-américain de football et aiderait à son développement. Toutefois, Miguel Angel Ramirez pense le contraire. Pour le technicien espagnol de la franchise MLS du Charlotte FC, le football aux USA avance déjà à grands pas sans Lionel Messi.

« En tant qu'impact sur la société, il n'est pas nécessaire que Messi atteigne la MLS », avait-il dit dans Goal. Des propos qu'il a ensuite explicités. « Les médias coupent ce que je dis pour obtenir des clics, et maintenant je suis l'idiot qui ne veut pas de Messi en MLS. Je veux que Messi vienne, et s'il voulait venir au Charlotte FC, je le signe tout de suite. Messi n'a pas besoin de venir ici pour voir le changement dans ce pays. Il y a déjà tellement de jeunes qui ne choisissent pas le football américain ou le basket-ball, ils choisissent le football. Ce n'est pas à cause de Messi », a t-il précisé. Loin d'être une charge contre Messi, cette sortie prouve la vitalité d'un championnat qui ne cesse de se développer et ne prétend pas accueillir que les vieilles gloires. Lorenzo Insigne, 30 ans, quittera d'ailleurs Naples pour Toronto cet été.