PSG : Paris ne lui donne pas sa chance, l’Europe se l’arrache

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un véritable coup de maître en s’offrant les services de Keylor Navas pour seulement 15 ME.

Les doutes sur le poste de gardien sont désormais balayés au PSG. Et il était temps, après les échecs Gianluigi Buffon, Kevin Trapp ou encore Alphonse Areola. Toutefois, il risque tout de même d’y avoir du mouvement dans ce secteur de jeu à Paris cet été. Et pour cause, la doublure Sergio Rico n’est que prêté par le FC Séville tandis que Marcin Bulka aspire à grapiller plus de temps de jeu. Et pour preuve, l’agent du gardien polonais du Paris SG a fait savoir au média local Meczyki que Martin Bulka avait de grandes chances de quitter la capitale cet été, d’autant plus que plusieurs formations européennes s’intéressent à lui.

« Marcin suscite de l'intérêt sur le marché. Le Genoa? C'est possible, mais ce n'est pas la seule option, assure l'agent. Le mercato est long. Nous prenons notre temps. Nous trouverons la bonne solution pour Marcin une fois la Ligue des champions terminée » a prévenu Stefano Castagana, pour qui un départ de Martin Bulka est totalement possible dans les semaines à venir au Paris Saint-Germain. Au-delà de ce dossier, le club de la capitale devra gérer au mieux le retour de prêt d’Alphonse Areola, non-conservé par le Real Madrid et qui va effectuer son grand retour au sein de son club formateur durant le mois d’août. Le joueur, qui aspire à devenir n°1 dans un grand club européen, ne souhaite pas rester à Paris. Cela tombe bien, Leonardo n’a aucunement l’intention de conserver une doublure jouissant d’un aussi gros salaire…