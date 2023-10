PSG ‍: Zaïre-Emery reçoit une offre étonnante au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de l’Equipe de France à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery réalise un début de saison sensationnel avec le PSG. En toute logique, ses prestations attisent les convoitises sur le marché des transferts.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery est proche de trouver un accord avec son club formateur afin de prolonger sur le long terme. Une excellente nouvelle pour le PSG, tant le capitaine de l’Equipe de France Espoirs a désormais un rôle majeur au sein de l’équipe. Titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, « WZE » a été élu homme du match contre l’AC Milan en Ligue des Champions, un match au cours duquel Zaïre-Emery a distribué deux passes décisives pour Kylian Mbappé et Lee Kang-In.

IT'S WARREN ZAÏRE-EMERY'S WORLD AND WE'RE JUST LIVING IN IT 💎🇫🇷 pic.twitter.com/7BOQP130MT — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 29, 2023

Dimanche après-midi à Brest, le natif de Montreuil a cette fois été buteur, contribuant une nouvelle fois au succès parisien. Mais le PSG doit se méfier car l’éclosion au plus haut niveau de son crack attise les convoitises. Pep Guardiola est un grand fan du joueur et aimerait l’enrôler à Manchester City, qui représente une sérieuse menace pour le Paris Saint-Germain à court ou moyen terme. Plus surprenant, Calcio Mercato nous apprend que le Borussia Dortmund a également un œil sur la progression de Warren Zaïre-Emery.

Le Borussia Dortmund tente sa chance pour Zaïre-Emery

Il apparait pourtant évident que le club allemand n’a absolument aucune chance de rafler la mise et pourtant, le BVB tente sa chance. Selon le média italien, Dortmund souhaite se rapprocher de Zaïre-Emery afin de le convaincre de rejoindre l’écurie jaune et noire. Il n’y a pourtant pas moyen de convaincre le joueur de quitter le PSG, un club qu’il a dans le cœur et dans lequel il veut « faire toute (sa) carrière » comme il l’a déjà déclaré à de multiples reprises. Une prolongation de contrat sur le très long terme est proche d’être signée, comme indiqué par Fabrizio Romano il y a quelques jours. De quoi écarter provisoirement la menace de Manchester City et sans doute définitivement celle du Borussia Dortmund, qui part de beaucoup trop loin pour attirer un tel joueur.