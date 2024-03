PSG ‍: Zaïre-Emery nouveau Mbappé, une énorme erreur dénoncée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, Kylian Mbappé fera ses valises et quittera le PSG. Le Français laissera un grand vide même si le club de la capitale pourra construire avec d'autres joueurs, dont Warren Zaïre-Emery.

Le PSG connaitra de grands changements l'été prochain. Le club de la capitale devra démarrer un nouveau projet sans Kylian Mbappé. Heureusement, depuis quelques mois maintenant, un autre jeune Parisien fait parler : Warren Zaïre-Emery. A 18 ans tout juste, le milieu de terrain évolue à un niveau plus qu'impressionnant. Pour beaucoup de supporters et observateurs du PSG, il pourrait être la nouvelle tête d'affiche du projet francilien sans Mbappé. Mais pour Mathieu Faure, il faut absolument éviter ce scénario.

Warren Zaïre-Emery, attention à la catastrophe

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le consultant a en effet donné un avis limpide sur le sujet. « Il ne faut surtout pas ! On va le cramer. Quand tu parles tout le temps d'un truc, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Il ne faut pas créer une overdose auprès de lui. Il faut le laisser tranquille. Déjà, je trouve qu'on le surexpose beaucoup. Je pense que c'est lié au départ de Kylian Mbappé et on veut montrer qu'on a déjà son successeur. Mais c'est du flan, c'est un milieu de terrain de 18 ans qui n'a pas un jeu ultra sexy. C'est un travailleur. Ce n'est pas lui qui doit porter le projet. Je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin d'un joueur pour porter le projet. Ce qui est important plutôt, c'est d'avoir une équipe, un coach, une idée. On n'est pas obligé d'avoir un mec qui incarne à tout prix. Ce sont des choses de communicants. Qu'on lui foute la paix et qu'il continue son chemin et ça m'embêterait que ce soit la tête de gondole de l'année prochaine », a notamment indiqué Mathieu Faure, qui souhaite avant tout voir une équipe plutôt que des concentrations inutiles sur des joueurs en plus de cela pas forcément faits pour assumer cette pression.