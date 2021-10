PSG : Xavi Simons tenté par une folle trahison ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En juillet 2019, le Paris Saint-Germain réalisait un très joli coup sur le marché des jeunes en s’attachant les services de Xavi Simons.

Trois ans plus tard, les supporters du PSG restent sur leur faim dans la mesure où Xavi Simons n’a disputé que deux matchs avec les professionnels. Très souvent appelé pour s’entraîner avec les stars du Paris SG, le milieu de 19 ans n’a pas encore véritablement eu sa chance. Et selon les informations du site Fichajes.net, Xavi Simons commence à s’impatienter. En effet, l’ancien milieu de terrain, excellent avec les U19 du Paris Saint-Germain, aimerait au moins avoir sa chance dans les matchs de Coupe de France ou les matchs face aux seconds couteaux de la Ligue 1 pour être jugé. Pour l’instant, ce n’est pas le cas et cette situation pourrait entrainer le départ de Xavi Simons, en fin de contrat avec le Paris SG en juin prochain.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Xavi Simons verrait d’un bon œil un retour au FC Barcelone. Il faut dire que son club formateur donne la chance aux jeunes cette saison, Gavi, Ansu Fati, Nico González ou encore Óscar Mingueza en sont les preuves. De plus, le président barcelonais Joan Laporta entretient de très bonnes relations avec le sulfureux Mino Raiola, qui représente les intérêts de Xavi Simons. En ce sens, un improbable retour au FC Barcelone en tant que joueur libre est envisageable. Ce qui est certain, c’est que le joueur est emballé par l’idée. De son côté, le club blaugrana n’avait pas spécialement pensé à faire revenir Xavi Simons. Mais devant l’opportunité de recruter un joueur prometteur pour zéro euro, Joan Laporta ne recule pas et serait également enthousiaste. Reste maintenant à voir si le PSG se bougera pour donner sa chance à Xavi Simons et ainsi le convaincre de prolonger à Paris…