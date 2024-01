PSG ‍: Kylian Mbappé l’avoue, Lionel Messi lui manque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a confié toute la fierté qu'il avait eu d'évoluer à côté de Lionel Messi ces dernières saisons. Un aveu clair, net et précis sur l'admiration qu'il a pour l'Argentin.

Parti pour une grande année avec déjà un but marqué lors de son premier match face à Toulouse lors du Trophée des Champions, ce qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes, Kylian Mbappé a aussi décidé de s’ouvrir un peu plus. Sur les antennes de Prime Vidéo, l’attaquant du PSG a délivré quelques bons mots. Pas forcément sur son avenir, mais sur son actualité à Paris tout de même, et notamment sur le privilège qu’il avait eu de pouvoir évoluer deux ans avec Lionel Messi. Le départ de l’Argentin n’est pas anodin pour celui qui a été son adversaire en finale de la Coupe du monde 2022.

« Ne plus jouer avec Messi ça te manque toujours ! Pour un attaquant comme moi qui aime dévorer les espaces, avec lui tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. C’était un luxe que quasiment seul lui peut te donner ! Au-delà de ça, jouer avec Messi, ça a été spécial », a reconnu un Kylian Mbappé dithyrambique, et qui a toujours fait savoir l’honneur qu’il avait eu de jouer avec l’Argentin. Mais il ne l’a pas vraiment exprimé publiquement depuis le départ de La Pulga, et c’est désormais chose faite. Nul doute que ces bons mots iront droit au coeur du joueur de l’Inter Miami, actuellement en repos en raison de la longue trêve du championnat américain.