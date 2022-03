PSG : Xavi invite ouvertement Messi au Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non conservé l’été dernier pour des raisons financières, Lionel Messi voit le FC Barcelone lui faire la cour. Ce samedi, l’entraîneur catalan Xavi a en effet invité l’attaquant du Paris Saint-Germain à revenir quand il le souhaite.

Malgré le traitement infligé par les supporters du Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’est pas du genre rancunier. L’attaquant argentin comprend les sifflets du Parc des Princes après l’échec en Ligue des Champions. Et n’a aucune intention de partir cet été. Il n’empêche qu’en Espagne, certains estiment que cet épisode pourrait lui donner des envies d’ailleurs. Prenons par exemple le président de la Liga Javier Tebas, qui serait favorable à un retour de la Pulga au FC Barcelone.

« Si je pouvais voir Messi revenir en Espagne, je serais ravi, a confié le dirigeant à ESPN. Je pense que Messi reviendrait à Barcelone s'il revenait dans des conditions économiques très différentes. » Et Javier Tebas n’est pas le seul à imaginer ce scénario. Avec précaution, l’entraîneur du Barça Xavi a lui aussi invité le Parisien à revenir en Catalogne. « Je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football, et bien évidemment de l'histoire du club, a encensé le coach blaugrana. La porte sera toujours ouverte pour lui. »

🚨 Pour Dani Alves, Lionel Messi n'est pas pleinement heureux au PSG ! pic.twitter.com/5MpxFuTr7W — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 19, 2022

« Tant que je serai l'entraîneur, il pourra venir tous les jours, a insisté le technicien. C'est le meilleur. Je crois que le club lui doit un grand hommage parce qu'il le mérite. Mais il a un contrat avec le Paris Saint-Germain et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je crois qu'il a signé pour deux ans donc c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais s'il veut venir tous les jours pour voir l'entraînement ou discuter avec l'entraîneur, la porte est ouverte et elle le sera toujours, parce que c'est comme ça que ça doit être pour le meilleur joueur de l'histoire de ce club. Ce qu'il nous a donné n'a pas de prix. » Cet appel du pied à peine dissimulé ne plaira pas à la direction francilienne.