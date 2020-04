Coronavirus : Le PSG relooke le Parc des Princes, ça claque

Dans : PSG.

Très engagé dans la lutte contre le coronavirus, le Paris Saint-Germain a relooké l’extérieur du Parc des Princes afin de montrer son soutien aux héros du quotidien.

Comme c’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, le PSG a décidé d’utiliser son enceinte du Parc des Princes afin de soutenir la lutte contre le coronavirus. En effet, des panneaux géants ont été posés sur l'enceinte du Paris SG afin de rappeler à quel point le club de la capitale était mobilisé durant cette crise sanitaire sans précédent. « Tous Unis », « PSG engagé », « Merci et courage à tous les personnes mobilisés » et « Restez chez vous » sont notamment inscrits en gros sur ces pancartes au design soigné.

Dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a détaillé les différentes opérations menées par le club. « Le visuel « Tous Unis » sur lequel apparaît le logo de l’AP-HP rappelle le soutien du club aux soignants des hôpitaux de Paris. Plus de 200 000 euros de dons en nature ont déjà été versés grâce à la mise en vente de 1500 maillots dédiés. Le visuel #PSGengagé renvoie vers la plateforme de levée de fonds mise en place par le club sur PSG.FR. Les fonds récoltés serviront à financer les projets de l’AP-HP, du Secours populaire français, d’Action contre la faim et d’autres initiatives à venir. Cette action fait suite à celles lancées par le club parisien depuis le début de la crise, dont un premier don de 100 000 euros au Secours populaire français et ses multiples campagnes pour éduquer aux gestes barrières sur ses réseaux sociaux. Comme souhaité par Nasser Al-Khelaïfi, tous les actifs du club, à l’instar du Parc des Princes et de sa flotte de véhicules, ont également été proposé aux Hôpitaux de Paris et aux associations partenaires. D’autres initiatives seront annoncées prochainement » peut-on lire sur le site officiel du club de la capitale.