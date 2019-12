PSG : Wilfrid Mbappé a chamboulé le destin de Kylian à 13 ans !

Dans : PSG.

Classé sixième au Ballon d’Or 2019, Kylian Mbappé est à ce jour le joueur le plus courtisé de la planète en raison de son efficacité, de son palmarès déjà très fourni et de son jeune âge.

Mais en 2011, alors qu’il n’avait que 13 ans, le natif de Paris était déjà bien connu des plus grands clubs européens. Et pour cause, alors que c’est l’AS Monaco qui a décroché le gros lot en le faisant signer pour continuer sa formation, plusieurs cadors étaient sur le coup : Chelsea, le Real Madrid… et le Racing Club de Lens ! Le club nordiste était d’ailleurs à deux doigts de récupérer le joueur, avant qu’un appel de Wilfrid Mbappé ne change totalement la donne comme Gervais Martel l’a indiqué à RMC.

« L’histoire de Mbappé, elle est succulente. Il signe chez nous (à Lens). On a un contrat avec lui, quand il est gamin. Quand on descend (en 2011, Mbappé a alors 13 ans), son papa m’appelle en me disant : ‘Monsieur Martel, je ne peux pas le mettre chez vous. Vous êtes en Deuxième Division. Je vais le mettre dans un centre de formation de Première Division.’ J’ai rencontré le papa et la maman. Trois ans après (en 2016 en fait), on fait la finale de la Gambardella. Il nous met le turbin avec Monaco (3-0, doublé de Mbappé) » a expliqué l’ancien président du Racing Club de Lens, qui doit encore nourrir de sacrés regrets quand il repense à cet épisode important de l’histoire récente de Lens, qui aurait donc pu accueillir le phénomène Kylian Mbappé.