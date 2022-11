PSG : Wijnaldum vendu, un miracle est possible

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En échec total lors de sa première saison sous les couleurs du PSG, Georginio Wijnaldum est parti l'été dernier à la Roma en prêt avec option d'achat. Mais rien ne se passe comme prévu pour l'international néerlandais.

Lors de son arrivée libre au PSG en provenance de l'AS Roma à l'été 2021, nombreux été les fans et observateurs à se réjouir pour Georginio Wijnaldum et le club de la capitale. Cependant, perdu dans un système de jeu brouillon et peu à même de faire des différences dans un effectif de stars, le Néerlandais est passé totalement au travers. Le mariage n'a jamais pris avec le PSG et le club de la capitale l'a envoyé en prêt à l'AS Roma. L'objectif des champions de France, relancer le joueur et faire en sorte que l'option d'achat fixée à 8 millions d'euros soit activée. Pour qu'elle devienne automatique, il fallait d'ailleurs que Wijnaldum joue plus de 50% des matchs, ce qui était envisagé par José Mourinho, qui adore son profil. Malheureusement, une très grave blessure à frappé l'ancien de Liverpool après seulement un match joué. Catastrophe pour le joueur et le PSG donc...

Wijnaldum, il y a encore de l'espoir pour le PSG

Happy 12th birthday to my little princess 🥳🎂 Let’s celebrate 🎊🕺🏾❤️ pic.twitter.com/pfASX5tpaU — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 23, 2022

Si L'Equipe indique que la Roma ne lèvera pas l'option d'achat pour Wijnaldum et que le milieu de terrain fera donc son retour à Paris l'été prochain, CalcioMercato a d'autres échos. En effet, si les Romains ne veulent en effet pas lever l'option d'achat de 8 millions d'euros, ils sont en revanche disposés à négocier un transfert avec le PSG. Le média italien indique que Tiago Pinto, directeur sportif de la Roma, a récemment pris contact avec Paris pour échanger autour d'une arrivée définitive de Wijnaldum l'été prochain. L'idée est de faire venir le Néerlandais, mais pour beaucoup moins que les 8 millions d'euros initialement prévus, surtout que l'ancien de Liverpool, qui voit sa valeur chuter à cause de sa blessure, n'aura en plus que deux années de contrat restantes avec le PSG. Une opération qui pourrait arranger toutes les parties. L'AS Roma pourrait toujours bénéficier d'un joueur à la saison actuelle tronquée, quand les champions de France feraient une plus-value sur un joueur arrivé libre et économiseraient son salaire, de 900 000 euros mensuels tout de même.