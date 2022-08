PSG : West Ham est pressé, Thilo Kehrer peut faire ses valises

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans son objectif de dégraisser au maximum son effectif, le PSG ne crachera sur aucune vente potentielle. C'est le cas pour Thilo Kehrer, grand indésirable parisien. Le FC Séville est arrivé en premier sur le dossier mais West Ham est prêt à doubler les Espagnols.

Pour recruter des joueurs, le PSG ne rencontre aucun souci particulier en témoigne l'arrivée probable de Fabian Ruiz dans les prochains jours. Concernant les ventes, par contre, c'est bien plus difficile d'attirer les autres clubs. L'argent n'est pas entré en masse dans les caisses parisiennes cet été. Si Angel Di Maria ou Georginio Wijnaldum ont trouvé preneur c'est que le premier est parti libre et le second a été prêté. Seul, Alphonse Aréola a permis de récolter un peu plus de 9 millions d'euros de West Ham. Le club londonien est peut-être amené à sortir de nouveau le chéquier à Paris.

West Ham a besoin d'un défenseur, Kehrer fait l'affaire

En effet, les Hammers ont des manques en défense centrale. Ils avaient pourtant acheté Nayef Aguerd du côté de Rennes mais le Marocain s'est blessé en préparation et loupera le début de la saison en Premier League. De plus, Issa Diop est tout proche de la sortie avec un transfert attendu chez le voisin londonien de Fulham. Le PSG est vu comme l'Eldorado par West Ham pour muscler sa défense. Selon Foot Mercato, Thilo Kehrer et Abdou Diallo y sont convoités avec une préférence pour l'Allemand.

🚨 West Ham have started negotiations with PSG for the signing of Thilo Kehrer!



(Source: @SkySportsNews) pic.twitter.com/viTGTH8Nm5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2022

C'est ce que précise le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth. Les discussions entre West Ham et le PSG sont bien entamées pour un transfert de Kehrer. Il faut dire qu'il coûte moins cher que Diallo dont le prix a été fixé entre 20 et 25 millions d'euros par la direction parisienne. Kehrer était déjà dans le viseur du FC Séville mais le club andalou a été refroidi par le salaire de l'international allemand, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Paris. West Ham a les fonds pour supporter cette rémunération et surtout le besoin urgent d'un défenseur. Les choses pourraient aller très vite, soit avant le week-end prochain et le déplacement des Hammers à Nottingham Forest pour la 2e journée de championnat.