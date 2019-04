PSG : Wenger relance un éternel débat sur Paris et la L1

Dans : PSG, Ligue 1.

Invité d’honneur d’une réunion de gala à l’Olympia dont les bénéfices iront à une bonne cause, Arsène Wenger a répondu sans détour aux question des spectateurs après cette réunion. Cela a donné lieu à un tour d’actualité forcément intéressant pour l’ancien manager d’Arsenal, qui n’a toujours pas remis le pied à l’étrier depuis son départ l’été dernier. Souvent annoncé proche du Paris Saint-Germain, l’Alsacien a été interrogé sur une éventuelle arrivée dans la capitale française. Très incertain sur la réponse à donner, Arsène Wenger a en revanche glissé une petite phrase qui rappelle un sujet souvent abordé ces dernières années : celui du niveau de la Ligue 1 qui n’incite pas le PSG à donner le meilleur de lui-même tout au long de la saison.

« Une venue au PSG ? Je n'en sais rien. Le PSG a une super équipe, qui connaît une forme de malédiction en Ligue des champions, mais il ne faut pas oublier les résultats qu'ils font en dehors de la Ligue des champions. Il y a une régularité dans leur domination (dans les compétitions nationales). Il leur reste à franchir un dernier obstacle. Ils y arriveront, il faut peut-être leur laisser un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on sent chez les supporters une forme d'impatience exacerbée... Au PSG, ils pourraient partir en vacances dès aujourd'hui qu'ils seraient champions », a confié le technicien français dans des propos rapportés par L’Equipe. Un dossier qui n’avait pas été ouvert récemment, et pour cause, le fiasco parisien face à Manchester United, avec ce match retour catastrophique, peut-il vraiment être imputable au niveau certes peu galvanisant de la Ligue 1 ?