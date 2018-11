PSG : Wenger annonce son retour, Paris devra patienter

Dans : PSG, Ligue 1.

Libre depuis son départ d’Arsenal en fin de saison dernière, Arsène Wenger fera bientôt son grand retour.

En manque d’action, le Français n’a pas caché son impatience en répondant aux questions de Sky Sports. « Je reviendrai sûrement début 2019 », a-t-il annoncé. Oui, mais où ? Selon certaines rumeurs, le Real Madrid penserait au technicien de 69 ans pour la succession de Julen Lopetegui. Et bien sûr, l’Alsacien intéresse le Paris Saint-Germain qui lui propose un poste de directeur sportif. Mais à l’heure actuelle, rien n’est décidé.

« En ce moment, je me repose bien et je regarde beaucoup de football. Je suis ici à Wembley où j’ai joué de nombreux matchs et où j’ai de bons souvenirs. Bien sûr que ça me manque, a reconnu Wenger. J’ai souvent dit que le mieux pour moi était de ne pas rester en Angleterre. J'ai passé tellement de temps dans le même club, ça me semblerait étrange d’aller ailleurs. »

Wenger réfléchit toujours

« Mais pour le moment, je ne peux pas vous parler de mon avenir car je ne sais rien. Je ne sais pas où je serai. Je serai quelque part, mais je ne sais pas où, a confié l’ancien coach des Gunners. Un club ou une sélection ? Je ne sais pas, je n’ai pas encore décidé. » Une chose est sûre, c’est que Wenger ne manque pas de sollicitations. Le poste d’Antero Henrique à Paris n’est donc pas forcément menacé…