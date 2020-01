PSG : Wanda refuse de partager son Icardi avec Paris

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain tentera de recruter définitivement Mauro Icardi, lequel est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.

En échange d’un chèque avoisinant les 70 ME, le Paris Saint-Germain pourra recruter l’attaquant argentin… à condition bien-sûr de trouver un accord avec ce dernier. Et sur ce point, l’affaire est loin d’être dans le sac pour le club de la capitale. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque de nouveau la situation familiale un peu particulière de Mauro Icardi, dont la femme Wanda Nara travaille en Italie et dont les enfants sont scolarisés en Italie.

« Ce n’est plus seulement une question de ressenti. C’est désormais le véritable amour entre Mauro Icardi et Paris. Mais le mariage dépendra également de Wanda Nara, qui a exprimé des doutes quant au futur transfert de son époux à Paris, particulièrement à cause de l’éloignement avec ses enfants laissés à Milan » indique le média aux pages roses, qui remet une pièce dans la machine en exprimant clairement que Wanda Nara pourrait faire le forcing pour faire revenir Mauro Icardi en Série A durant le mercato estival. Reste qu’il semble improbable de voir l’ancien capitaine de l’Inter Milan revenir au bercail alors que Lautaro Martinez et Romelu Lukaku sont très performants cette saison. D’autres pistes en Italie pourraient émerger dans les prochaines semaines même si Paris reste favori dans ce dossier qui promet d’être riche en rebondissements.