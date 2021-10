PSG : Wanda pardonne à Icardi, le clash explose avec China Suarez !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Mauro Icardi se poursuit et il semblerait que la situation amoureuse de l’attaquant du PSG s’arrange peu à peu.

Très remontée contre Mauro Icardi après les échanges de SMS torrides entre l’attaquant du PSG et la mannequin China Suarez, Wanda Nara semble prête à pardonner à son homme. La possible fin d’un improbable feuilleton qui concerne directement le Paris Saint-Germain dans la mesure où l’avant-centre argentin de 26 ans ne s’est plus entrainé depuis près d’une semaine et a été contraint de déclarer forfait pour le match de Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig au Parc des Princes. Sur Instagram, où elle est suivie par plus de 9 millions d'abonnés, Wanda Nara a posté un message laissant penser que le couple était de nouveau uni après cette grosse tempête.

Wanda pardonne à Icardi et tacle China Suarez

« Je m’occupe de ma famille. La vie se chargera de la même manière des p… » a lancé Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, très remontée après avoir découvert des messages peu catholiques entre son mari et la mannequin. Insultée par Wanda Nara sur les réseaux sociaux depuis près d’une semaine, la mannequin China Suarez, de son vrai nom Maria Eugenia Suarez, est par ailleurs sortie du silence pour la première fois. Également via un long message posté sur les réseaux sociaux, elle a livré sa version des choses pour la première fois de cet épisode tumultueux et à classer dans la catégorie people.

Mauro Icardi a unfollow tous ses abonnements Instagram sauf Wanda. ❣️🦆 pic.twitter.com/7VoWqqi5Jo — BeFoot (@_BeFoot) October 20, 2021

« J'écris cette lettre pour faire taire le bruit extérieur de mensonges, de mauvais traitements et de points de vue biaisés dans la construction d'histoires manipulées pour, une fois de plus, être le bouc émissaire de la violence médiatique » a posté la mannequin avant de poursuivre. « J'ai gardé le silence pendant longtemps pour plusieurs raisons, la principale étant la peur et l'inexpérience. De ne pas savoir comment nommer le niveau de mensonges et d'atrocités qui sont racontés pour soutenir les nouvelles à la télévision, minute par minute » lance-t-elle.

China Suarez sous-entend que Mauro Icardi lui a menti

China Suarez, qui se pose en victime face à la violence des propos de Wanda Icardi, poursuit. « Ce qui se passe aujourd'hui a une histoire beaucoup plus grande et plus profonde derrière elle, une histoire à laquelle de nombreuses femmes s'identifieront sûrement. J'ai dû faire face à des hommes dont j'ai toujours cru les paroles : qu'ils étaient séparés ou en train de se séparer et qu'il n'y avait pas de conflits. Je ressens dans cette situation un infernal 'Déjà Vu', où je paie une fois de plus de ma réputation des questions qui sont du domaine personnel de toute femme » lance la mannequin, qui sous-entend que Mauro Icardi lui aurait menti en lui faisant croire qu’il n’était plus marié ou sur le point de se séparer de Wanda Icardi. Difficile pourtant de ne pas être au courant de la situation amoureuse du couple plus suivi de Paris et d’Italie au vu de leur médiatisation permanente…