PSG : Wanda Nara entre en action, ça se complique pour Icardi

Alors que le Paris Saint-Germain espère finaliser le transfert définitif de Mauro Icardi, dont le prêt contient une option d’achat, l’opération pourrait être plus compliquée que prévu. La faute à Wanda Nara, la femme et agent de l’attaquant.

Une page se tourne au Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de l’histoire du club francilien, Edinson Cavani a perdu sa place de titulaire. Et se dirige vers un départ en fin de contrat l’été prochain. La direction a apparemment décidé de ne pas prolonger son bail. D’un côté, le physique de l’Uruguayen doit sûrement inquiéter les dirigeants. De l’autre, les performances de Mauro Icardi les ont totalement convaincus.

L’avant-centre prêté par l’Inter Milan a en effet inscrit 12 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques déjà suffisantes pour inciter le directeur sportif Leonardo à conclure son transfert définitif. Pour finaliser l’opération avec le club milanais, il suffira au Paris Saint-Germain de lever l’option d’achat fixée à 70 millions d’euros, un montant relativement correct pour un buteur de ce calibre. Seulement voilà, le dossier risque d’être plus compliqué que prévu.

Le clan Icardi temporise

Car selon les informations de Tuttosport, Wanda Nara fait volontairement traîner les discussions. La femme et agent de l’Argentin attendrait d’autres propositions, notamment de la part du Real Madrid et de la Juventus Turin qui apprécie l’attaquant depuis plusieurs années. S’agit-il d’un moyen de pression pour obtenir le meilleur contrat possible au Paris Saint-Germain ? Ou le clan Icardi a-t-il l’intention d’aller voir ailleurs la saison prochaine ? Quoi qu’il en soit, le club francilien devra attendre pour en savoir plus.