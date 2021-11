PSG : Wanda et Mauro Icardi, l'amour plus fort que le divorce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a deux semaines, les supporters du PSG ont vécu une véritable télé-réalité avec les histoires de cœur de Wanda Nara et de Mauro Icardi.

Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ce feuilleton extra-sportif a eu des conséquences directes sur la vie du club. Et pour cause, Mauro Icardi a été contraint de déclarer forfait pour le match de Ligue des Champions face à Leipzig au Parc des Princes. Contraint de se rendre en Italie pour régler ses histoires sentimentales, l’attaquant argentin du PSG a manqué près d’une semaine d’entraînement, ce qui a logiquement fait grincer des dents. Il faut dire que le couple Icardi a vécu une profonde crise. Et si tout est maintenant rentré dans l’ordre, Wanda Nara a bel et bien songé à divorcer après avoir découvert que son homme échangeait de torrides SMS avec une autre femme.

L'avocate de Wanda Icardi brise le silence

Avocate de Wanda Nara, Ana Rosenfeld a indiqué dans un feuilleton télévisé que l’intention première de la femme de Mauro Icardi était de divorcer. L’amour a finalement triomphé et les réconciliations ont pu avoir lieu. « Personne ne peut vivre sous le même toi qu’une personne qui, pendant que l’on s’occupe de la maison et de la famille, complote dans son dos. Ce n’était pas seulement infidélité virtuelle mais une vraie déception et un grand manque de respect. Devant cette situation, la première décision de Wanda était de se séparer de Mauro Icardi. La douleur était si forte pour Wanda que ce n’était pas facile. L’amour, la famille et le couple ont prévalu. Ils ont traversé un moment très difficile » a lancé l’avocate de Wanda Icardi dans des propos relayés par Calcio Mercato. La fin de cette polémique, le PSG l’attendait depuis longtemps en raison des conséquences sportives que cela a eu sur son attaquant, tout de même recruté pour 50 millions d’euros il y a un an.