PSG : Virer Emery pour Guardiola, Riolo lâche le secret d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Après ses deux premières défaites de la saison, dont celle face au Bayern Munich (3-1) en Ligue des Champions mardi, le Paris Saint-Germain n’échappe pas aux critiques. A commencer par Unai Emery.

Pour beaucoup d’observateurs, l’entraîneur parisien n’est pas l’homme de la situation. Ses choix et son autorité sont remis en cause en dehors, et visiblement au sein du club francilien, comme le prouve son désaccord avec Thiago Silva après la rencontre à l’Allianz Arena. Ainsi que les doutes de la direction. En effet, certains dirigeants souhaiteraient son départ dès cet hiver. De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi préférerait attendre l’été prochain. Le moment idéal pour tenter le pari Pep Guardiola ? C’est en tout cas l’hypothèse de Daniel Riolo.

« Le grand rêve des dirigeants, c’est de choper Guardiola, a révélé le consultant de RMC. Leur rêve est de choper les meilleurs. Ils ont eu Neymar, ils veulent le meilleur entraîneur, Guardiola. Mais dans ce cas-là, il faut attendre la fin d’année sans avoir de garantie de le faire. Cela pourrait être jouable. » Cela s’annonce quand même compliqué, le manager de Manchester City étant pleinement impliqué dans un projet au moins aussi ambitieux en Angleterre. Et qui avance plutôt bien pour le moment.