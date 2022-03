PSG : Viré ou pas, Sergio Ramos tente le diable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avec un temps de jeu terriblement faible depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos sait que les dirigeants aimeraient le voir partir. Mais le défenseur espagnol n'a pas abdiqué.

L’avenir parisien de Sergio Ramos est bien sombre, car même si le légendaire défenseur a encore un an de contrat avec le PSG, il ne fait aucun doute que du côté de Doha on n’apprécie pas la plaisanterie. Arrivé l’été dernier totalement libre du Real Madrid, qui lui avait proposé un an de contrat, ce qu’il avait refusé, le champion du monde espagnol de 35 ans n’a joué que 283 minutes toutes compétitions confondues sous son nouveau maillot. Et toutes compétitions confondues est un bien grand mot, puisqu’il a disputé 45 minutes en Coupe de France et 238 en Ligue 1, n’étant jamais en mesure de jouer un match de Ligue des champions. C’est dans cette ambiance que l’on a appris cette semais que le club de Los Angeles préparait une offre pour Sergio Ramos, lequel ne serait pas insensible à une expérience aux États-Unis. Mais l’ancien Madrilène ne semble pas non vouloir quitter le Paris Saint-Germain par la petite porte.

Sergio Ramos veut se donner à 100% pour jouer Madrid-PSG

3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Sergio Ramos est même déterminé à prouver à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo qu’ils n’ont pas été roulés dans la farine en le recrutant lors du dernier mercato, même si on ne sait pas réellement quelles étaient les motivations des dirigeants parisiens en faisant signer un joueur qui sortait d’une saison déjà gâchée par les blessures. Forfait lors du match aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, qui lui tenait pourtant à cœur, l’ancien chouchou de Santiago-Bernabeu est bien parti pour rater la rencontre retour mercredi en raison d’un énième problème physique. Cependant, selon Eduardo Inda, directeur du média espagnol OK Diario, le défenseur le plus titré de la planète est motivé à bloc. « Sergio Ramos va essayer de jouer ce week-end en Ligue 1. Il va tenter d’être là contre Nice et convaincre Mauricio Pochettino de faire appel à lui. Il a confiance pour jouer ce week-end et aimerait jouer contre le Real Madrid, ou au moins être convoqué », explique le journaliste, qui croit le miracle possible et qui estime surtout que Ramos va prendre tous les risques pour réussir son challenge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Si, enfin, Sergio Ramos pouvait enchaîner deux matchs, même en ne jouant que quelques minutes, ce serait un premier pas dans le bon sens pour un joueur que certains dans les coulisses du PSG n’hésitent pas à dire qu’il n’est malheureusement plus en état physique d’être au plus haut niveau. Mais pour l'instant, malgré les propos des médias espagnols, la porte de sortie semble grande ouverte pour celui dont la carrière exceptionnelle méritait probablement mieux que cette saison à Paris. Et cela même si le Paris Saint-Germain n'a strictement rien à se reprocher, sauf peut-être de s'être pensé plus fort que le staff médical du Real Madrid. À tort puisque Florentino Perez avait bien compris que la carrière de sa star devenait compliquée.