PSG ‍: Vinicius bloque le numéro de l’Emir du Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son intérêt pour Vinicius, le PSG n’a aucune chance de recruter la star du Real Madrid selon la presse espagnole, qui confirme que le Brésilien ne partira pas lors du mercato estival.

Vinicius pour combler le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain y a sérieusement pensé. L’été prochain, le club de la capitale devra frapper un grand coup pour compenser la perte de l’international tricolore, qui a de fortes chances de s’engager en faveur du Real Madrid. Plusieurs dossiers sont étudiés, de Rafael Leao à Marcus Rashford en passant par Rodrygo ou encore Victor Osimhen. Ces derniers jours, c’est le nom de Vinicius qui revenait avec insistance du côté du PSG. Une offre à hauteur de 200 millions d’euros était même évoquée mais selon la presse espagnole, ce dossier ne tiendra pas les fans de Paris et du Real Madrid en haleine bien longtemps puisqu’il n’y a absolument aucune chance de voir Vinicius quitter la capitale espagnole l’été prochain.

Dans son édition du jour, Marca confirme la tendance et nous informe que l’international brésilien n’a aucunement l’intention de changer de club. Malgré le racisme de plus en plus préoccupant en Espagne, Vinicius Junior s’estime dans le club idéal au Real Madrid, où il se sent aimé, protégé et reconnu à sa juste valeur. Le média va plus loin en affirmant que le n°7 du club merengue n’a pas l’intention d’écouter la moindre offre qu’il serait susceptible de recevoir lors du prochain mercato. Un coup dur pour le PSG car Marca confirme l’intérêt du club de la capitale française à l’égard de Vinicius, auteur de 18 buts et 9 passes décisives depuis le début de la saison. Carlo Ancelotti peut donc être serein, sa star ne partira pas lors du prochain mercato. Le « Mister » italien va en revanche devoir se creuser les méninges pour faire cohabiter Endrick, Rodrygo, Vinicius, Bellingham et Mbappé la saison prochaine, sans froisser les égos ni déséquilibrer son équipe. Un problème de riche que le coach du Real Madrid ne se plaindra pas d’avoir.