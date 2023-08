Le PSG insiste, l’OL va à la guerre pour Bradley Barcola ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé les arrivées d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le PSG cherche encore à recruter un ou deux joueurs offensifs. Randal Kolo-Muani et Bradley Barcola sont les deux pistes privilégiées.

L’attaque du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024 prend forme. Il y a quelques jours, le club de la capitale a officialisé les signatures d’Ousmane Dembélé pour 50 millions d’euros et de Gonçalo Ramos pour 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus. La réintégration de Kylian Mbappé ce week-end offre de belles perspectives à Luis Enrique, avec un trio d’attaque prometteur mais qui manque cruellement de concurrence à l’exception de la belle surprise Kang-In Lee, très en jambes face à Lorient lors de la première journée de Ligue 1. Marco Asensio est lui voué à un rôle de remplaçant au même titre qu’Hugo Ekitike s’il reste.

Le PSG cherche donc encore un voire deux joueurs offensifs pour compléter son effectif et les noms de Randal Kolo-Muani et de Bradley Barcola reviennent avec insistance. L’attaquant de l’OL, auteur d’une piètre prestation à Strasbourg, fait toujours l’objet de vives discussions entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Après avoir cédé Castello Lukeba à Leipzig pour 35 millions d’euros, les dirigeants lyonnais vont-ils craquer en ce qui concerne leur attaquant international espoirs français ? A en croire le compte insider @PSGInside_Actus, ce n’est pas le cas pour le moment. En effet, l’OL aurait refusé une nouvelle offre de Paris pour Bradley Barcola mais Luis Campos n’abandonne pas « et va revenir à la charge rapidement » pour recruter celui dont les intérêts sont gérés par un certain Jorge Mendes.

Le PSG insiste pour Barcola et Kolo-Muani

Parallèlement, le PSG ne lâche rien dans le dossier Randal Kolo-Muani, autre joueur offensif ciblé par l’état-major du club de la capitale. Un potentiel intérêt du Real Madrid a été évoqué ces derniers jours pour l’international tricolore de Francfort, ce qui pousse le PSG à vite agir pour ne pas se faire doubler par la concurrence. Dans ce dossier, tout pourrait se décanter grâce à la vente de Neymar en Arabie Saoudite pour 100 millions d’euros. Une rencontre est prévue en fin de semaine entre Francfort et le Paris Saint-Germain dans le but de faire avancer ce transfert. La rentrée d’argent de la vente de Neymar offre plus de latitude financière à Luis Campos pour négocier avec Francfort et l’optimisme est de mise afin de conclure au plus vite la venue de « Kolo » dans la capitale. Peu à peu, l’attaque de Paris se dessine et c’est évidemment un soulagement pour les supporters ainsi que pour Luis Enrique, dont le trio offensif qui a débuté face à Lorient avec Lee, Asensio et Ramos n’a pas donné entièrement satisfaction.