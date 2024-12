PSG ‍: Luis Enrique et Luis Campos, c'est fini et ça va être sanglant

Dans : PSG.

La situation se tend en interne au PSG, où Luis Enrique a perdu une partie de son vestiaire. Comme si cela ne suffisait pas, la complicité entre le coach espagnol et Luis Campos a totalement disparu selon Daniel Riolo.

Les tensions se multiplient au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique s’impose comme un patron de plus en plus contesté. L’entraîneur espagnol a perdu le soutien d’une partie de ses joueurs, notamment les Français (Dembélé, Barcola, Kimpembe) et fait de moins en moins l’unanimité. La diffusion du documentaire de Movistar a énormément déplu chez les joueurs, qui n’apprécient pas non plus d’être traités comme des pions par l’ancien coach du FC Barcelone. Heureusement, jusqu’à présent, le PSG pouvait s’appuyer sur un duo fort et complice formé par Luis Enrique et Luis Campos. Ce binôme est cependant en train d’éclater selon Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste a révélé que le divorce était presque consommé entre l’entraîneur parisien et son conseiller sportif à tel point que Luis Enrique pourrait charger publiquement Luis Campos dans les semaines à venir, notamment sur le thème du mercato.

Avec une énorme mauvaise foi selon le journaliste de l’After Foot, qui estime que Luis Enrique a validé tous les choix du PSG sur le marché des transferts l’été dernier. « Je vous annonce que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir une dissension très forte mais ils ont travaillé main dans la main tous le temps, notamment sur les recrutements. Luis Enrique va bientôt commencer à dire que ce n'est pas lui qui a choisi ce qu'il s'est passé cet été. Osimhen, Luis Enrique n'a pas voulu. Lookman, non plus. L'équipe qu'il a est celle qu'il voulait. Il va commencer à y avoir des dissensions. Le contrat de Luis Enrique a été prolongé avant le match contre Arsenal » a d'abord expliqué le journaliste avant de conclure.

Luis Enrique et Luis Campos, le torchon brûle

« Cette prolongation à ce moment-là, c'est parfaitement incompréhensible. Le patron désormais, c'est Luis Enrique. Il dit: 'tu n'as pas eu ta prolongation de contrat, donc c'est moi le patron et tu vas faire ce que je dis'. C'est pour ça que j'annonce la dissension entre les deux » a livré Daniel Riolo, qui annonce une guerre totale à venir entre Luis Enrique et Luis Campos au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Un énorme coup dur pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a récemment prolongé son entraîneur et qui n’en a pas encore fait autant avec le conseiller sportif portugais et qui va peut-être devoir vite trancher en se séparant de l’un des deux. Une situation que personne n’aurait imaginé dans la capitale il y a encore deux à trois mois.