PSG : Vinicius Jr à Paris, pourquoi le Real prend peur

Dans : PSG.

Outre les stars mondiales attendues au tournant, Vinicius Junior pourrait entrer dans l'équation. Le Real Madrid n'est pas serein.

L’été prochain sera chaud, surtout pour les stars offensives du football européens. Des incertitudes règnent sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland notamment. Au coeur de ces rumeurs, deux clubs principalement : le PSG et le Real Madrid. Mais l’été est encore loin, et d’autres surprises peuvent arriver. Notamment en ce qui concerne l’avenir de Vinicius Junior. Longtemps annoncé comme la pépite que le Real Madrid avait réussi à faire venir très tôt quand le jeune brésilien explosait du côté de Flamengo, Vinicius a désormais 20 ans et désespère parfois les fans de la Maison Blanche. Entre ses blessures, ses méformes, son manque de constance, le Brésilien a le don d’agacer Zinedine Zidane, voire même Karim Benzema. Capable du meilleur comme du pire, Vinicius Jr reste pour le moment un espoir à la trajectoire incertaine. C’est pourquoi le Real Madrid se demande s’il ne faut pas se servir de la valeur marchande du joueur pour soit le vendre, soit faire baisser le prix de Kylian Mbappé en cas de discussions avec Nasser Al-Khelaïfi. L’envoyer au PSG ne plait toutefois pas à tout le monde chez les Merengue, comme l’explique un intervenant de la célèbre émission espagnole El Chitinguito de Jugones.

Ancien joueur du Real Madrid, ville où il est né, Javier Balbao craint qu’un départ prématuré de Vinicius ne se retourne contre la Maison Blanche. « Ce serait très difficile pour le Real Madrid de le voir exploser dans un autre club », a ainsi confié l’ancien milieu offensif, qui craint que le Real Madrid ne se morde les doigts en laissant filer le Brésilien un peu trop tôt. Un sentiment partagé au sein du Real Madrid. Ce ne serait pas la première fois que le club espagnol se débarrasse d’un joueur qui explose par la suite. Acheté 45 ME en 2018, l’ailier madrilène possède un contrat longue durée allant jusqu’en juin 2025, et une clause libératoire à 700 ME. Mais sa réelle valeur est désormais estimée autour de 60 ME. De quoi faire réfléchir le Real Madrid, voire le PSG si l'occasion se présente.