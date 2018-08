PSG : Vincent Duluc se pose une vraie question sur ce PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Une semaine après avoir balayé Monaco dans le Trophée des champions, sans ses champions du monde, le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment eu besoin de piocher pour balayer Caen. C'est pourquoi Vincent Duluc estime qu'il est totalement inutile de tirer des plans sur la comète concernant le PSG, le journaliste de L'Equipe étant convaincu qu'il faudra attendre quelques semaines avant de connaître la valeur réelle de la formation de Thomas Tuchel.

« Il faudra attendre une semaine de plus pour que les champions du monde se mêlent au tableau au-delà de l’hommage, après une première journée au cours de laquelle un seul Bleu couronné, Florian Thauvin, est apparu en scène (...) L’idée reste de respecter un temps de préparation et d’éviter une fatigue ou des blessures, plus tard, mais aussi de récompenser, au nom du groupe, de la justice et de la sainte concurrence, les joueurs qui ont participé à tous les matches amicaux aux quatre coins du monde ou de la province. L’équipe du PSG alignée par Thomas Tuchel, dimanche soir, face à Caen (3-0), s’est tellement articulée autour de ce concept qu’il était difficile de savoir si c’était un premier match de Championnat ou une autre rencontre de préparation. C’était distrayant, parfois intéressant, mais ce n’est pas le PSG qui défiera à nouveau l’Europe en septembre », fait remarquer, dans son édito, Vincent Duluc, qui ne s'emballe pas ou ne dénigre pas ce Paris Saint-Germain 2018-2019. Il sera toujours temps de le faire le mois prochain.