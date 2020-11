PSG : Vestiaire, direction, Tuchel isolé comme jamais ?

Dans : PSG.

La pression sera maximale sur les épaules de Thomas Tuchel à l’occasion du choc entre le PSG et Leipzig ce mardi soir en Ligue des Champions.

En cas de défaite, laquelle serait probablement synonyme d’élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’entraîneur allemand serait automatiquement en grand danger. Certes, la direction du PSG n’avait pas prévu de se séparer de Thomas Tuchel en raison du coût d’un éventuel licenciement. Mais échouer dès la phase de groupes de la Ligue des Champions n’est pas tolérable pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, lesquels pourraient bien employer les grands moyens en cas de désillusion ce mardi soir. D’autant plus qu’en interne, Thomas Tuchel est plus isolé que jamais selon les derniers échos du Parisien.

« Son entêtement à installer Danilo Peirera en défense pour conserver Marquinhos au milieu agace sa hiérarchie comme les supporters, mais aussi son vestiaire. Une crispation qu’il dégage désormais à chacune de ses sorties, loin de la ‘coolitude’ qu’il incarnait à son arrivée en 2018. Lui-même sait très bien que si les finances du club le permettaient, Leonardo réfléchirait sûrement à le démettre de ses fonctions. A lui de donner tort à son patron avec enfin des choix payants » note le quotidien francilien, pour qui les choix de Thomas Tuchel ont fini par isoler l’Allemand au sein du vestiaire et plus globalement au sein du club. Publiquement, le directeur sportif Leonardo continue de soutenir son entraîneur, comme il l’a fait il y a deux semaines durant un échange avec les supporters du PSG sur le compte Twitter du club. Un soutien que Thomas Tuchel avait apprécié. Il ne semble toutefois que de façade, et le Brésilien n’aura sans doute aucun scrupule à virer son entraîneur en cas de revers contre Leipzig ce mardi soir.