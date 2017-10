PSG : Vers une équipe bis face à Dijon ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG risque de payer de plein fouet les matchs internationaux qui se sont déroulés ces derniers jours.

Les blessés et les incertains sont nombreux, et Unai Emery donnera certainement ce jeudi en conférence de presse des éléments nouveaux en vue du match face à Dijon. Mais pour cette rencontre de reprise et avant d’enchainer avec la Ligue des Champions, le coach parisien pourrait bien procéder à un gros turn-over afin de ne prendre aucun risque.

Deux joueurs sont déjà forfaits, il s’agit de Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Thomas Meunier et Angel Di Maria sont incertains, alors que Marco Verratti et Thiago Motta devraient être aptes. Mais Emery pourrait bien ne prendre aucun risque, et faire très largement tourner son effectif tout en tentant de relancer Javier Pastore, entouré par des éléments plus en forme comme Draxler, Rabiot voire même le grand retour de Lucas. De quoi laisser un peu d’espoir à Dijon ?