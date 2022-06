PSG : Verratti se fait dépouiller de 3 millions d'euros à Ibiza

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mauvaise nouvelle pendant les vacances pour Marco Verratti, victime d’un cambriolage dont le butin est estimé à 3 millions d’euros.

Attendu d’ici quelques jours à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a connu des vacances mémorable, malheureusement pour lui. Et pour cause, le Daily Mail rapporte que le milieu de terrain italien du PSG a été victime d’un énorme cambriolage dans la maison louée par le joueur du PSG à Ibiza. Des bijoux et de l’argent ont été dérobés par les intrus pour un total de 2,5 millions de livres selon le tabloïd britannique, soit près de 3 millions d’euros. Et l’information risque de faire beaucoup de bruit dans la mesure où la maison en question appartiendrait à un certain Ronaldo Nazario, la star du football brésilien. Les intrus ont fait irruption dans la maison au petit matin alors que Marco Verratti et sa famille étaient absents.

Verratti avait loué la maison de Ronaldo à Ibiza

La maison louée par Marco Verratti se trouve à Cala Jondal, dans le sud d'Ibiza. Un lieu très prisée par les célébrités puisque la maison en question est connue pour avoir accueillie le prince William et Kate durant certaines vacances. A ce jour, la police n’a pas encore communiqué au sujet de cette affaire. Marco Verratti non plus, le footballeur du PSG n’avait d’ailleurs pas fait savoir à sa communauté qu’il était à Ibiza. Malgré sa discrétion sur les réseaux sociaux, Marco Verratti a donc été victime d’un cambriolage, ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent pour les footballeurs. Un problème que les clubs prennent avec de plus en plus de sérieux. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui a été confronté à ce genre de problème ces dernières années. On se souvient notamment du cas d’Angel Di Maria, lequel avait été remplacé en plein match par Thomas Tuchel pour se rendre auprès de sa famille, laquelle avait été victime d’un cambriolage avec violence en région parisienne.