PSG : Verratti refuse qu'Al-Khelaifi fasse cette grosse erreur

Dans : PSG, Ligue 1.

Suite à la difficile victoire du Paris Saint-Germain contre Lille samedi (3-1), Marco Verratti a tenu à défendre bec et ongles son entraîneur, Unai Emery.

Après une première partie de saison plus ou moins parfaite, le club de la capitale française vient de vivre un début de mois décembre compliqué. En enchaînant deux défaites de suite, face à Strasbourg en L1 (1-2) et contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (1-3), une première depuis trois ans, le PSG est pratiquement tombé en crise. Même si le succès de samedi contre le LOSC a apaisé quelques tensions, Unai Emery n'en reste pas moins en danger. Alors qu'il arrive en fin de contrat, l’entraîneur espagnol devra atteindre les demi-finales de la C1 s'il veut poursuivre son aventure à Paris. Sauf que même en remplissant cet objectif, l'ancien manager de Séville n'est pas certain d'être sur le banc du PSG la saison prochaine, la direction sportive, menée par Antero Henrique, étant en quête d'un entraîneur de renom. Une situation que Marco Verratti déplore.

« Sa situation, on n’en parle pas entre nous. Il fait un très grand travail. Quand il est arrivé, c’était un peu difficile pour tout le monde car des grands joueurs étaient partis. Ce n’est pas facile pour lui d’arriver dans ce contexte, mais je pense qu’on s’est beaucoup améliorés. C’est un très grand entraîneur et on a confiance en lui. Si on veut créer quelque chose d’important, on doit le garder », a lancé, en zone mixte, le milieu de terrain italien, qui ne comprend donc pas pourquoi les dés sont déjà plus ou moins pipés par rapport à l'avenir d'Emery au PSG. Mais c'est avec ce genre de publicité interne, venue de ses joueurs, qu'Emery a une petite chance de garder son poste à Paris.