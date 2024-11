PSG ‍: Luis Enrique bricole, ce joueur est perdu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour 20 millions d’euros par le PSG en provenance de Sao Paulo il y a un an, Lucas Beraldo a beaucoup joué, sans jamais convaincre. Les hésitations de Luis Enrique sur son poste n’aident pas.

En janvier dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à envoyer 20 millions d’euros pour recruter Lucas Beraldo, jeune défenseur central de 20 ans de Sao Paulo. Grand espoir du football brésilien selon la direction du PSG, Lucas Beraldo a très vite enchainé les matchs dans la capitale française, sans vraiment avoir de temps d’adaptation. Au contraire, Luis Enrique l’a beaucoup utilisé dès ses premières semaines au PSG, notamment afin de compenser les absences sur blessure de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ou encore Nuno Mendes. Souvent utilisé en défense centrale l’an passé sur ses premiers matchs disputés, Lucas Beraldo a ensuite dépanné en tant que latéral gauche et depuis, le Brésilien passe d’un poste à l’autre… sans vraiment convaincre nulle part.

Lucas Beraldo en difficulté, Luis Enrique accusé

Une adaptation difficile dont Luis Enrique est en partie responsable selon L’Equipe. Interrogé par le quotidien national, Ricardo, ancien défenseur du PSG, reste néanmoins convaincu que tôt ou tard, Lucas Beraldo s’imposera dans la capitale. « Il est arrivé très tôt, il paie le prix aujourd'hui mais ça reste un joueur très, très fort techniquement. Je reste convaincu que c'est un bon choix du club. C'est un profil rare avec cette qualité de sortie de balle. Ce sens du duel, ça va prendre plus de temps. Il va continuer à grandir avec du temps de jeu, des matches de Ligue des champions » détaille-t-il dans les colonnes du quotidien national.

Avec le retour à venir de Lucas Hernandez et celui espéré de Presnel Kimpembe, la concurrence sera de plus en plus forte pour Lucas Beraldo. Va-t-il disparaître des radars ou au contraire se bonifier avec une telle concurrence ? Le PSG espère bien sûr que le défenseur gaucher de 20 ans s’impose enfin, lui dont le talent n’est pas du tout remis en cause en interne, ni par Luis Enrique, ni par Luis Campos.