PSG : Verratti mis à la porte, il pique une crise de nerfs

Par Hadrien Rivayrand

Le prochain mercato estival du PSG promet d'être bouillant. Parmi les joueurs majeurs qui pourraient filer : Marco Verratti.

Il y a quelques mois, Marco Verratti prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2026. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien de Pescara ne répond plus aux attentes. Contesté par les Ultras du PSG, lassés par ses nombreuses absences et son niveau de jeu en baisse, Verratti pourrait bien finir par quitter le navire plus tôt que prévu. C'est encore loin d'être fait mais le joueur lui-même y songerait de plus en plus. Du côté de certains observateurs, on comprend largement la gronde concernant Marco Verratti. Selon Jérôme Rothen, la direction francilienne va devoir prendre une décision forte concernant l'Italien de 30 ans.

Verratti a trop déçu au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a donné son avis sur le sujet. Et il a clairement demandé à Marco Verratti de partir du PSG. « Cela fait pas mal d'années que Verratti stagne et est trop dans le confort. (...) Le constat est terrible, c'est le nombre de matchs joués. (...) Il n'a pas joué la Coupe du monde et est revenu avec beaucoup de kilos en trop. Cela montre sa conscience professionnelle. (...) Il a signé un nouveau bail dans ce sens pour être un leader. C'est à lui de montrer la voie. (...) Il a répété qu'il aimait le club mais rien n'est dans ce sens dans sa vie perso et pro. Il a raté un match sur deux depuis le Mondial. On ne peut pas continuer avec des joueurs comme ça. Vu que le contexte est défavorable, il veut fuir. Il parle d'Ibrahimovic et des autres. Mais quand t'as 30 ans, 11 ans de club, c'est à toi de représenter le PSG, et tu ne le fais ! Barre-toi ! », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui voudrait que le PSG passe à autre chose avec pas mal de joueurs de l'effectif, dont Marco Verratti, qui n'a plus de crédit à ses yeux. Il se dit que l'Arabie saoudite pourrait venir à la charge concernant le champion d'Europe italien.