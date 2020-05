PSG : Verratti, Iniesta, Al-Khelaifi sort le chéquier !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a souvent laissé partir ses jeunes joueurs, mais ce ne sera pas le cas concernant Edouard Michut, un des grands espoirs du PSG et de la France.

Entre le PSG et ses joueurs issus du centre de formation, les choses n’ont pas toujours été simples, et nombreux sont les Titis à avoir pris très tôt la décision de quitter Paris pour lancer durablement leur carrière. Mais Nasser Al-Khelaifi et Leonardo tiennent à certains jeunes joueurs et les dirigeants du Paris Saint-Germain sont prêts à faire des efforts financiers lorsqu’ils estiment qu’une pépite vaut le coup. Et c’est le cas d’Edouard Michut, qui du haut de ses 17 ans est déjà comparé à Marco Verratti ou Andres Iniesta comme le rappelle Le Parisien. Afin de sceller l’avenir du jeune milieu de terrain au PSG, le club de la capitale a déjà entamé les négociations pour un contrat professionnel de trois ans, son premier à Paris puisqu’il est sous contrat aspirant jusqu'en 2021.

Le quotidien francilien rappelle que le talent d’Edouard Michut n’a échappé à personne en Europe, plusieurs grosses cylindrées, telles que la Juventus, Manchester City ou bien encore Chelsea, ont déjà fait le voyage jusqu’à Paris afin d’assister à des matchs du milieu de terrain. Mais le Paris Saint-Germain tient très nettement la corde dans le dossier Edouard Michut, l’agent de ce dernier confirmant les négociations en cours. « Nous verrons bien, mais nous espérons trouver un accord contractuel dans un projet sportif ambitieux », a confié Philippe Lamboley au Parisien, qui de son côté indique le joueur est lui très favorable à un contrat avec le PSG où il souhaite s’installer encore plus longtemps. Les choses devraient rapidement se décanter concernant Edouard Michut, et Paris peut espérer une fin positive dans ce dossier.