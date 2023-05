PSG : Verratti est une honte et il le dit

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit une crise sans précédent sous l'ère QSI. Parmi les joueurs qui agacent de plus en plus dans la capitale : Marco Verratti.

A Paris, l'heure est aux doutes et aux tensions. L'affaire autour du départ de Leo Messi en Arabie saoudite concentre logiquement l'attention. Mais outre le champion du monde argentin, d'autres joueurs inquiètent voir agacent. C'est notamment le cas de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien est méconnaissable cette saison et a déjà coûté très cher à son club, tant sportivement que financièrement. Pour certains, le champion d'Europe transalpin est même le plus gros flop de la saison du PSG, qui n'est pourtant pas très reluisante. C'est en tout cas l'avis de Vincent Duluc, désespéré par la dynamique de Verratti mais aussi l'attitude du PSG à son égard.

Verratti, c'est grave Docteur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, pestant contre le joueur qu'est devenu Verratti malgré un talent indéniable. « Il représente comment un joueur aussi doué, aussi beau à voir jouer, aussi important, est capable de se noyer comme ça dans cette ville et dans ce club. Et tout est lié. La ville et le club sont liés. Verratti, c'est terrible. Cette saison, il n'a pas été bon plus d'une heure et ce n'est pas possible. C'est un milieu de terrain qui est censé faire 13 kilomètres par match, 800 mètres à haute intensité mais il ne fait plus le métier. Je suis désolé. Il a été prolongé mais c'est invraisemblable ! C'est quoi le message qu'on envoie ? Il est blessé tout le temps, il n'a pas de discipline et continue de perdre des ballons devant la surface. Tu fais un match sur deux en ne tenant pas plus d'une heure et on lui dit qu'on est content de lui. Mais le message envoyé par ce club à Verratti montre que ce club ne changera jamais... », a notamment indiqué Vincent Duluc, circonspect par la situation autour de l'Italien, lié au PSG jusqu'en 2026 mais qui se retrouve de plus en plus contesté... Reste à savoir si de la concurrence arrivera à son poste cet été lors du mercato.