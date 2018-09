PSG : Verratti est trop fort pour l’Italie, c’est la théorie de Buffon

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Bien avant son arrivée au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti était déjà considéré comme un futur crack en Italie.

Quelques années plus tard, les observateurs transalpins n’ont plus le même avis. Alors que le milieu de terrain fait admirer son talent avec le club francilien, ses performances en sélection sont souvent décevantes. Mais comment expliquer un tel écart dans ses prestations ? Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon croit savoir que Verratti a besoin de joueurs à son niveau autour de lui pour briller.

« Marco est un joueur incroyable, a encensé le gardien parisien. A l'heure actuelle, c'est le seul vrai talent du foot italien par son jeu, son toucher de balle et sa vision du jeu. Quand il joue avec des joueurs normaux, il peut rencontrer des difficultés parce qu'ils ne le comprennent pas. Parfois, des joueurs trop forts ont du mal à se faire comprendre. Ici, il a la chance de jouer avec de grands joueurs qui arrivent à comprendre rapidement où le ballon va aller, et où ils doivent faire l'appel. On voit que tout devient plus facile. » Sans le vouloir, Buffon affirme que Verratti dépend de son équipe. Ce qui n’est pas forcément un compliment…