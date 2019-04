PSG : Verratti est méconnaissable, Tuchel veut connaître la recette italienne

Dans : PSG, Coupe de France.

Mais qu’arrive-t-il à Marco Verratti ? Connu pour ses excès d’altruisme, le milieu du Paris Saint-Germain se met à marquer.

C’était déjà le cas en sélection, lorsque l’Italien a trouvé le chemin des filets contre le Liechtenstein (6-0) la semaine dernière. Avant sa nouvelle réalisation, sa première de la saison en club, face à Nantes (3-0) mercredi en demi-finale de la Coupe de France. A croire que le « Petit Hibou » s’est métamorphosé pendant la trêve internationale. Du coup, l’entraîneur Thomas Tuchel s’interroge.

« Peut-être qu'il a mangé quelque chose avec l'équipe nationale. Ou bien il a fait des choses à l'entraînement, a plaisanté le coach allemand en conférence de presse. (...) Je suis très heureux, il mérite de marquer. Normalement, c'est un gars qui cherche toujours à faire une passe, un cadeau pour son coéquipier. Mais aujourd'hui il a marqué et c'était super. »

Tuchel veut un Verratti « égoïste »

« A l'entraînement, à deux mètres du but, il cherche un partenaire, il veut toujours rendre les autres heureux. C'est sa qualité, son caractère, il est comme ça. Il doit être plus égoïste, a conseillé le technicien. Peut-être que son but en sélection lui a donné de la confiance. On fait beaucoup de blagues et peut-être que maintenant il veut montrer. » En tout cas, Verratti pourrait franchir un cap décisif s’il parvient enfin à améliorer ses statistiques.